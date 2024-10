Dinheiro esquecido: uma só pessoa tem R$ 11 milhões a sacar; saiba como consultar

Após acessar a opção "Meus Valores a Receber", será preciso ler e aceitar o Termo de Ciência. Em seguida, serão exibidas informações detalhadas sobre o valor a receber, incluindo o nome da instituição responsável pela devolução e a origem do montante. Em alguns casos, informações adicionais podem ser fornecidas.

Para solicitar a devolução do valor, o usuário deve clicar em "Solicitar por aqui" e escolher uma chave Pix, com a instituição devolvendo o valor em até 12 dias úteis. É importante ressaltar que o pagamento pode ser realizado também por meio de TED, e é fundamental guardar o número de protocolo fornecido.

O que é o SVR (Sistema de Valores a Receber)?

O SVR é um serviço disponibilizado pelo Banco Central, que permite que cidadãos consultem se possuem "dinheiro esquecido" em contas bancárias, consórcios ou outras instituições financeiras. Essa funcionalidade é uma forma de facilitar o acesso a recursos que, de outra maneira, poderiam ser considerados perdidos.

É possível resgate de valores de pessoas mortas?

Sim, é possível resgatar valores que pertenciam a pessoas que já morreram. No entanto, para isso, é necessário que o solicitante seja herdeiro, testamentário, inventariante ou representante legal da pessoa falecida. O processo de consulta é semelhante ao descrito anteriormente, mas é preciso inserir o CPF e a data de nascimento da pessoa falecida. Ao fazer o login, o acesso deve ser realizado com a conta gov.br do herdeiro ou inventariante, e não com a conta da pessoa falecida.