Nenhuma UF teve aumento estatisticamente significativo no desemprego no 3º tri, diz IBGE

A taxa de desemprego recuou de forma estatisticamente significativa em 7 das 27 Unidades da Federação na passagem do segundo trimestre de 2024 para o terceiro trimestre, segundo os dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad Contínua) divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

A taxa de desemprego teve elevação em apenas cinco Unidades da Federação, mas com variação dentro da margem de erro da pesquisa, ou seja, considerada estatisticamente não significativa. As demais 22 Unidades da Federação ou registraram queda efetiva ou tendência de redução, embora dentro da margem de erro da pesquisa.

Na média nacional, a taxa de desemprego caiu de 6,9% no segundo trimestre de 2024 para 6,4% no terceiro trimestre de 2024. Em São Paulo, a taxa de desemprego passou de 6,4% para 6,0% no período.

No terceiro trimestre de 2024, as maiores taxas de desocupação foram as de Pernambuco (10,5%), Bahia (9,7%), Distrito Federal (8,8%) e Rio Grande do Norte (8,8%), enquanto as menores ocorreram em Santa Catarina (2,8%), Mato Grosso (2,3%) e Rondônia (2,1%).