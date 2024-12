Ex-presidente da Gaspetro, Angélica Laureano é nomeada presidente da TBG

"A TBG não é apenas uma operadora de infraestrutura, mas uma peça-chave no avanço do mercado de gás brasileiro. Sua atuação fortalece a segurança energética, promove a transição energética e impulsiona o desenvolvimento econômico, consolidando seu papel no setor de energia", afirmou a presidente da Petrobras.

Em seu discurso de posse, a nova presidente da TBG disse que o grande desafio da empresa é o seu plano de crescimento. Detalhou que, no curto prazo, o foco é realizar os investimentos de Classe de Locação (necessidade de alterações no sistema de transporte que garantam a segurança no entorno do gasoduto em função do avanço demográfico) e da nova Estação de Compressão (ECOMP) do Sul, além de reavaliar os novos investimentos de ampliação, seja do trecho Sul ou para Minas Gerais.

"Outro tema que devemos explorar é o da transição energética. O gás natural continua sendo a alternativa de substituição de outros combustíveis, mas não podemos deixar passar oportunidades de investimentos em transporte de biometano produzido no entorno do gasoduto e que tenham potencial de escalabilidade", destacou Laureano.