Número de turistas estrangeiros no Brasil bate recorde em 2024, diz governo federal

O País tem a meta de atingir 8,1 milhões de turistas internacionais nos próximos três anos, conforme determina o Plano Nacional de Turismo (PNT).

"O ano de 2024 entra para a história como um ano de recordes. O setor tem mostrado toda a capacidade e força para receber esses turistas que escolheram nossos destinos ao longo do ano", afirmou o ministro do Turismo, Celso Sabino.

De acordo com o governo, o desempenho do turismo neste ano supera eventos importantes, como a Copa do Mundo, realizada em 2014, e os Jogos Olímpicos de 2016. Juntos, os dois anos desses eventos receberam 12,9 milhões de turistas internacionais.