Bolsas da Europa fecham em alta, de olho em indicadores e com impulso de petroleiras

As bolsas da Europa fecharam em alta na primeira sessão do ano, em uma sessão que contou com indicadores de atividade apresentando fraqueza na região, o que reforça as perspectivas de um relaxamento na política monetária pelos bancos centrais locais. Além disso, o setor de energia contou com importantes altas, ganhando impulso pela alta nas cotações do petróleo no mercado internacional.

O índice pan-europeu Stoxx 600 fechou em alta de 0,61%, a 510,73 pontos.

Os índices de gerentes de compras (PMI, na sigla em inglês) industriais das principais economias europeias recuaram em dezembro, conforme leituras finais dos indicadores divulgadas nesta manhã. O da França, em particular, despencou ao menor nível desde maio de 2020, em meio à crise política que impede a aprovação de um novo orçamento. O PMI industrial do Reino Unido caiu de 48 em novembro para 47 em dezembro, no menor nível em 11 meses. O resultado ficou abaixo da previsão de analistas consultados pelo The Wall Street Journal e da estimativa prévia, ambas de 47,3.