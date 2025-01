Ibovespa muda de direção, renova máxima e sobe a 120 mil pontos

Às 13h44, o Ibovespa tinha alta de 0,26%, aos 120.598.50 pontos, ante elevação de 0,41%, com máxima em 120.781,81 pontos.

Petrobras tinha ganhos entre 1,96% (PN) e 2,79% (ON), enquanto Vale avançava 0,18%. As ações de alguns bancos abandonavam a queda vista mais cedo, subindo até 0,80% (Bradesco PN). Itaú Unibanco PN subia 0,23%, mas BB ON e Unit de Santander caíam 0,91% e 0,80%, pela ordem.