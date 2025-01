Bolsas de NY fecham sem direção única; S&P 500 e Nasdaq são impulsionados por techs e IA

As bolsas de Nova York sem direção única nesta segunda-feira, 6, impulsionadas pelo setor de tecnologia, após a Microsoft anunciar que investirá mais de US$ 80 bilhões em inteligência artificial (IA) em 2025. Entretanto, o Dow Jones se descolou dos pares e devolveu boa parte dos ganhos nesta tarde.

O índice S&P 500 fechou em alta de 0,55%, a 5.975,38 pontos, e o Nasdaq subiu 1,24%, a 19.864,98 pontos. Já o Dow Jones teve queda de 0,06%, a 42.706,56 pontos, pressionado pelas ações da P&G (-2,74%) e da Nike (-1,79%).

A euforia com tecnologias de inteligência artificial ditou boa parte do pregão em Wall Street, surfando no anúncio da Microsoft sobre investimentos em IA antes de perder fôlego no fim da tarde. Em relatório, o Bank of America (BofA) avalia que a robótica deve expandir oportunidades de IA, principalmente no caso da Nvidia, mas que os benefícios levarão tempo. "O desafio será fazer produtos confiáveis, baratos e penetrantes o suficiente para gerar modelos de negócios credíveis", aponta o banco americano.