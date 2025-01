Ibovespa dá sequência à alta da véspera, ainda por perspectiva de gestão branda de Trump

Segundo Toro, a economia dos EUA estão muito pujante. Então, diz o profissional da Melver, qualquer relato, informação acaba por influenciar a moeda americana, neste caso, foi para baixo em relação ao real. "Mas não vejo o Brasil com uma possível melhor recente", diz.

Na avaliação de José Cassiolato, sócio da RGW Investimentos, a alta do principal indicador entre ontem e esta terça-feira tem mais a ver com questões técnicas do que com fundamentos. Depois de ter fechado 2024 com perdas de cerca de 10%, o Índice Bovespa caiu aos 118 mil pontos na sexta-feira.

"Terminou 2024 muito descontado, com preço/lucro em torno de 6,8%, retomando momentos de crise. Ainda há poucos investidores posicionados na Bolsa", avalia Cassiolato.

Por ora, diz o sócio da RGW Investimentos, as altas do Ibovespa recentes sugerem ser apenas um "repique", se aproveitando ainda dos relatos de uma gestão de Donald Trump mais branda em suas medidas protecionistas.

Em dia de dólar em queda ante o real, indo a R$ 6,0772, ações ligadas ao câmbio são as poucas em baixa. Vale, por exemplo, registra declínio de 0,30%, também influenciada pelo minério de ferro, que fechou com recuo de 1,38% em Dalian, na China, hoje. Os investidores ainda seguem em estado de alerta, dadas as incertezas com o ritmo de crescimento chinês e também em razão de dúvidas quanto à política a ser adotada por Trump nos EUA. Já Petrobras sobe cerca de 1,00%, enquanto o petróleo avança perto de 1,00% no exterior.

Hoje, na agenda, o foco fica em dados de emprego Jolts nos EUA, que poderão ajudar nas apostas para a política monetária norte-americana. O indicador mais importante, no entanto, sairá na sexta-feira, que é o payroll.