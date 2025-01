Com Selic prestes a subir, vale a pena fazer financiamento imobiliário?

Após reajuste neste ano, juros da linha de crédito corrigida pela Taxa Referencial (TR) subiram para TR mais 10,99% a 12% ao ano. O diretor do Conselho Regional de Corretores de Imóveis do Estado de São Paulo (Crecisp), José Augusto Viana Neto, considera "a notícia ruim que o setor estava aguardando". Até o fim de 2024, as taxas estavam em TR mais 8,99% a 9,99%.

Com juros mais altos, o valor máximo de crédito aprovado pode diminuir. "Juros elevados podem esfriar o mercado, reduzindo a demanda e pressionando os preços dos imóveis para baixo no médio prazo", acrescenta Lima. "E aí o interessado não vai conseguir o financiamento porque ele não encaixa mais no orçamento", complementa Viana Neto.

Contratos atrelados a índices como a TR ou IPCA (Índice de Preços ao Consumidor Amplo) podem sofrer reajustes nas parcelas à medida que a Selic sobe. Segundo Sidney Lima, isso pode tornar o financiamento mais caro ao longo do tempo.

Em contratos com parte da taxa fixa e parte variável, a porção variável será impactada pelo aumento da Selic, também resultando em elevação das parcelas. Já os contratos com taxa fixa não sofrem alteração.