Poupança rende menos do que outras opções de aplicação

Aplicações têm segurança do FGC. Assim como a poupança, muitos dos títulos de renda fixa são protegidos pelo Fundo Garantidor de Crédito. A segurança garante cobertura de até R$ 250 mil por instituição e até R$ 1 milhão por CPF, em caso de quebra do banco ou corretora.

Títulos Públicos

A opção é vista como investimento mais seguro. Disponíveis na plataforma do Tesouro Direto, os investimentos correspondem a um empréstimo de dinheiro para o governo federal. A liquidez, no entanto, varia de acordo com o título escolhido.

Tesouro Selic é o único com liquidez diária. A alternativa, que oferece o retorno alinhado com a taxa básica de juros do Brasil, permite que o investidor retire os valores desejados a qualquer momento.

Títulos também podem ser prefixados ou atrelados à inflação. As opções oferecem a possibilidade de conhecer a rentabilidade a ser obtida no momento do investimento ou garantir um retorno acima do IPCA (Índice de Preços ao Consumidor Amplo), respectivamente.

Rentabilidades têm desconto do Imposto de Renda. No momento do saque, há o desconto proporcional ao tempo de manutenção da aplicação, variando entre 22,5% (até 180 dias) e 15% (mais de 720 dias).