Por 'cópia da cópia', Burger King dará sanduíche a advogados

O Burger King lançou hoje (08) seu novo sanduíche: o BK Taste.

Para promover a novidade, a rede de lanchonetes fará uma promoção: os advogados que possuem carteira da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) poderão retirar um sanduíche gratuitamente, entre os dias 13 e 15 de janeiro, em 240 drive-thru da marca (a lista dos locais você confere aqui).

O lançamento foi anunciado nas redes sociais da empresa. No vídeo promocional, a marca coloca um ator como advogado, contratado para defender o sanduíche contra as argumentações de que o lançamento 'é uma cópia do sanduíche da concorrência'.