Canal UOL lança nova programação na Pluto TV, serviço de streaming gratuito

Desde novembro, o Canal UOL está nas principais operadoras de TV por assinatura do país com uma programação 24 horas por dia, sete dias por semana, com o melhor do jornalismo, dos esportes e muito entretenimento de qualidade.

A partir desta terça (7), você pode acompanhar toda a programação linear do Canal UOL na Pluto TV, serviço de streaming gratuito disponível em smart TVs, smartphones e computadores.

Na Pluto TV, você encontra o Canal UOL na aba "TV ao Vivo", na categoria "Notícias".