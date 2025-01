Seis anos após comprar 'Do Bem', Ambev vende marca para a Tial

A Ambev informou que a marca de sucos Do Bem está em processo de venda para a Tial, que produz bebidas a base de frutas. Segundo a varejista, o acordo já foi assinado e aguarda aprovação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade).

O valor da operação não foi revelado. O ato de concentração foi notificado ao Cade no dia 30 de dezembro e publicado no Diário Oficial da União (DOU) desta segunda-feira (6).

De acordo com a Ambev, com a venda da marca Do Bem, que integra o portfólio desde 2016, a empresa poderá "investir ainda mais em outras marcas e segmentos do negócio".