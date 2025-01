Ganhos de até 150%: as ações que mais subiram em 2024

Em 2024, a Selic chegou a ser corrigida para baixo até 10,50% ao ano. Mas, em seguida, passou a subir e terminou o ano em alta, chegando a 12,25% anuais — ao contrário do que se previa em janeiro de 2024.

A previsão até agora é de que juros e dólar devem continuar em altos patamares e que essas ações continuem com ganhos. Mas mudanças no cenário internacional podem afetar, como, por exemplo, a política tarifária do governo de Donald Trump, que toma posse no dia 20. Isso já tem provocado uma correção no valor do dólar frente ao real nos primeiros dias de janeiro.

Das 15 ações acima, o Bank Of America acredita que JBS e Marfrig devem continua em alta, uma vez que as exportações dessas empresas têm perspectiva de alta. "Acreditamos que o momento dos lucros permanecerá sólido em 2025, apoiado pelo real mais fraco, margens sólidas de vendas de frango e balanço patrimonial desalavancado (com menos dívidas)", publicou o BofA. O banco recomenda a compra, sem fazer estimativas de ganho.

Para o BTG, as ações da Embraer devem continuar no azul. O banco diz que a escalada da guerra entre Rússia e Ucrânia, juntamente com outras tensões globais, pode fazer com que "a indústria veja um crescimento sustentado". Com isso, o papel ainda tem uma previsão de alta de 28,7% este ano, diz o BTG, que recomenda compra. Os ativos da Weg também são uma boa compra, diz o BTG. O preço alvo estimado é de R$ 68 para as ações WEGE3, sendo o valor atual de R$ 53,44