Fadiga digital: Clubes offline serão tendência em 2025?

No papo, Cristina falou sobre quais caminhos os departamentos de comunicação e marketing das empresas devem seguir este ano. "A saída para as marcas será apostar no fortalecimento com as comunidades e coragem para investir em criatividade", disse.

O programa dessa semana, primeiro de 2025, também tem a participação de José Saad Neto, da GoAd Media, e de Lucas Fraga, da Balt.

Confira outros destaques do papo:

Marcas como curadoras de conteúdo

Cada vez mais é fundamental ter curadoria dos temas que passam pela gente. O espaço é finito e a gente não está limpando o HD. As marcas precisam se tornar curadora de assuntos para as pessoas. Isso é uma das principais tendências de 2025.

Orçamentos mais enxutos