Importação de diesel pelo Brasil deve continuar alta em 2025, diz consultoria

Em 2024, as importações de diesel recuaram 1,1% ante o ano anterior, para 14,5 bilhões de litros, principalmente devido a uma corrida por internalizações do produto no fim de 2023, antes que houvesse uma reoneração do combustível fóssil em janeiro de 2024, segundo Cordeiro.

Em dezembro passado, as importações de diesel totalizaram 988,6 milhões de litros, recuo de 48% ante o mesmo mês de 2023. "Essa diferença das internalizações ao final do ano contribuiu para uma queda do indicador no agregado anual", afirmou o analista da StoneX.

Cordeiro destacou ainda que outros fatores contribuíram com a redução das compras externas, como o avanço da produção do derivado pelas refinarias brasileiras — que cresceu 3,1% entre janeiro e novembro — e o aumento da mistura do biodiesel no diesel B, do B12 para o B14, acarretando menor participação do diesel A nas vendas ao consumidor final.

A Rússia se manteve como principal fornecedor externo, ampliando sua participação para 65,4% das importações do país em 2024, ante 50,4% em 2023.

"O ganho de 'marketshare' seguiu respondendo à maior atratividade financeira do produto russo, que se manteve competitivo ao longo do ano em meio à busca da Rússia de ampliar as vendas à América Latina, com o Brasil se tornando o segundo principal destino do produto fornecido pelo país do Leste Europeu", disse Cordeiro.

O movimento, segundo o especialista, fez com que outros países perdessem espaço nas vendas ao mercado brasileiro, principalmente Estados Unidos, Emirados Árabes Unidos e Índia.