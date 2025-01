Diretor do Fed prevê mais cortes nos juros, se a inflação não atrapalhar

"No entanto, acredito que a inflação continuará progredindo em direção à nossa meta de 2% no médio prazo e que novas reduções serão apropriadas."

"O ritmo dessas reduções", disse ele, "dependerá do progresso que fizermos em relação à inflação, evitando que o mercado de trabalho se enfraqueça."

O Fed reduziu a taxa de juros em um ponto percentual acumulado nas três últimas reuniões de 2024, mas se espera que deixe os juros inalterados na faixa atual de 4,25% a 4,5% na próxima reunião de 28 e 29 de janeiro.

Waller não disse quantos cortes ele acha que seriam apropriados neste ano, mas observou que, entre as autoridades do Fed, "a gama de opiniões é bastante ampla, de nenhum corte a até cinco cortes", o que reduziria a taxa de juros do Fed em mais 1,25 ponto.

Junto do progresso mais lento da inflação, as autoridades do Fed têm relutado em se comprometer com mais cortes porque a economia em si está tendo um bom desempenho, com crescimento acima das estimativas do potencial de longo prazo, contratação contínua e crescimento dos salários que, por sua vez, têm apoiado os gastos dos consumidores.

"Continuo acreditando que a economia dos EUA está em uma base sólida", disse Waller, com "nada nos dados ou nas previsões que sugira que o mercado de trabalho se enfraquecerá drasticamente nos próximos meses."