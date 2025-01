Governo confirma evento de sanção da regulamentação da tributária para a quinta-feira, 16

O governo federal confirmou o evento na quinta-feira, 16, às 15 horas, de sanção do projeto que regulamenta a reforma tributária, como antecipou o Broadcast Político, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado. O evento ocorrerá no Palácio do Planalto e contará com a presença do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Segundo apuração, além de integrantes do governo, setores também foram convidados para participar da cerimônia.

Nesta quarta-feira, 15, Lula fará reunião com ministros para tratar sobre os vetos ao projeto.

No começo da tarde, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que já começou a apresentar as sugestões de veto ao presidente, mas destacou que as indicações são de vetos que não alteram decisões de mérito do Congresso, apenas questões técnicas que podem afetar a implementação do novo sistema.