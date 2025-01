Haddad, sobre caso Pix: 'Flávio Bolsonaro não pode reclamar da Receita, foi pego pela Receita'

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, chamou de "inescrupulosos" os opositores que espalharam a notícia falsa de que o Pix seria taxado, citou o caso das rachadinhas do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) e disse que ele não tem motivo para reclamar da Receita Federal. As declarações de Haddad foram dadas no Palácio do Planalto nesta quarta-feira, 15, depois de reunião com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, os ministros Jorge Messias (AGU) e Sidônio Palmeira (Secom) e o secretário especial da Receita Federal, Robinson Barreirinhas.

Eles anunciaram que o ato do Fisco para aumentar o monitoramento das transações do Pix seria revogado e que Lula assinará uma medida provisória para incluir no sistema legal a proibição de taxas sobre essa forma de pagamento.

O texto também incluirá uma equiparação do Pix ao dinheiro vivo, impedindo comerciantes de cobrarem preços diferentes para pagamentos feitos por esses dois meios. O ato da Receita sobre monitoramento foi usado por opositores para espalhar a história falsa de que haveria taxação.