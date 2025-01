Companhias aéreas Azul e Gol oficializam estudos para fusão

O presidente-executivo da Azul, John Rodgerson, disse em entrevista à Reuters que a companhia combinada, que continuaria operando as duas marcas de forma separada apesar da estratégia conjunta, seria uma "campeã nacional".

Perguntado sobre possíveis preocupações do mercado com fatores concorrenciais, Rodgerson mencionou outras empresas com participações dominantes em seus mercados domésticos, como a Latam no Chile, a Lufthansa na Alemanha e IAG no Reino Unido.

"Esses outros países entenderam a importância de ter uma empresa forte que pode crescer. Especialmente uma empresa forte que compra aeronave local", afirmou o executivo.

A frota da Azul inclui jatos regionais da Embraer, além de aviões tanto de corredor único quanto de corredor duplo fabricados pela Airbus. Já a Gol opera apenas aeronaves Boeing 737.

Rodgerson afirmou que a combinação de negócios permitiria maior conectividade e um menor custo de capital.

O memorando de entendimentos reforça o interesse da Azul e da Abra em continuar as negociações em relação à proposta de troca de ações e marca o início do processo para a obtenção de aprovações regulatórias, incluindo do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade).