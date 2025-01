Ouro fecha em alta, seguindo CPI, com dólar fraco e queda nos juros dos Treasuries

Na Ásia, a atividade de vendas dos principais traders em Xangai, após os últimos ajustes no controlo de capital do Banco do Povo Chinês (PBoC, na sigla em inglês) e as mensagens contundentes contra o "comportamento perturbador do mercado", provou ser de curta duração, com o acompanhamento do banco apontando agora para uma atividade de compra renovada no ouro, afirma o banco de investimentos.

No campo da tensões geopolíticas, que impulsionaram o ouro ao longo dos últimos trimestres, o Axios divulgou que Israel e Hamas fecharam um acordo de cessar-fogo e reféns nesta quarta-feira, citando uma autoridade dos Estados Unidos.

O acordo entre as partes teria sido alcançado depois de negociações ao longo dessa semana.