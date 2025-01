Taxa neutra de juros é mais baixa do que está hoje, afirma dirigente do Fed

O presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) de Chicago, Austan Goolsbee, afirmou que a taxa neutra de juros nos Estados Unidos é mais baixa do que o patamar atual. O comentário foi feito em participação do dirigente em fórum na Associação de Banqueiros de Wisconsin nesta quarta-feira.

Em observações associadas ao mercado imobiliário, Goolsbee citou que a taxa de juros não deve voltar ao observado durante a pandemia, quando chegou a ficar negativa ao se considerar o nível de inflação.

O dirigente citou ainda que o Fed acompanha as taxas de inadimplência, mas pontuou que a inadimplência tende a se concentrar nas faixas de renda mais baixas da população.