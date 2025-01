BC anuncia criação de 10 novos rankings Top 5 do Focus e fim do ranking de IGP-M

O Banco Central (BC) anunciou, nesta segunda-feira, mudanças nos rankings Top 5 do relatório Focus. A autarquia decidiu criar 10 novas classificações, além de alterar a metodologia dos rankings de IPCA Cesta. O Top-5 de IGP-M deixará de ser calculado. As mudanças valem a partir desta sexta-feira, 24.

Como mostrou o Broadcast em dezembro, o BC já estudava promover mudanças no Top-5 do Focus no início deste ano. A autoridade monetária considera que os rankings são uma ferramenta importante para incentivar instituições financeiras a enviar respostas para o boletim.

Os novos rankings Top 5 Fiscal Cesta de Longo Prazo, Ano Corrente (LPAc) e Longo Prazo, Ano Seguinte (LPAs) vão considerar quatro variáveis do sistema: Dívida Líquida do Setor Público (DSLP) como proporção do Produto Interno Bruto (PIB), Dívida Bruta do Governo Geral (DBGG) como proporção do PIB, resultado primário e resultado nominal.