Rui Costa nega que Haddad tenha se enfraquecido por causa do Pix: 'Saiu mais forte'

O ministro da Casa Civil, Rui Costa, negou que o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, tenha se enfraquecido após a derrota do governo sobre a nova fiscalização do Pix; pelo contrário, "ficou mais forte". De acordo com o ministro, o governo nunca pensou em tributar o meio de pagamento.

"Ao contrário", disse Rui após ter sido questionado se Haddad saiu mais fraco do episódio. "Haddad saiu mais forte", comentou.

E disse o ministro a jornalistas: "A partir dessa reunião, a minha sensação, que estou há dois anos no governo e participei de várias reuniões, é que, de todas as reuniões que eu participei, essa foi a que eu mais gostei, a que eu mais senti uma percepção de unidade, de galvanização do conjunto dos ministros."