Congresso aprovou 80% do pacote fiscal e isenção do IR é prioridade, diz líder do governo

O líder do governo na Câmara dos Deputados, José Guimarães (PT-CE), afirmou que o Congresso Nacional aprovou 80% do que foi encaminhado pelo Ministério da Fazenda em relação ao pacote fiscal e que a prioridade neste ano deve ser a ampliação da isenção do Imposto de Renda. As declarações ocorreram nesta quarta-feira, 29, em entrevista à CNN Brasil.

"Veja bem, o Congresso, a Câmara, aprovou, praticamente, eu diria, 80% daquilo que o ministro Haddad encaminhou, que o nosso governo encaminhou para o Congresso Nacional. Teve pequenas mudanças no Senado Federal", afirmou Guimarães.

Na sequência, o parlamentar disse que, em 2024, houve "menor déficit fiscal dos últimos anos" e que a atuação do governo demonstra responsabilidade com as contas públicas.