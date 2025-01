EUA: Lutnick defende tarifas e critica China, em audiência de confirmação no Senado

O bilionário Howard Lutnick defendeu nesta quarta-feira, 29, a imposição de tarifas contra outros países e fez reiteradas críticas à China em audiência no Senado dos EUA para confirmar sua nomeação ao cargo de secretário do Comércio. Lutnick reiterou comentários do presidente americano, Donald Trump, sinalizando que a comunidade internacional terá que escolher entre produzir nos Estados Unidos ou suportar o peso de tarifas.

"Outros países se aproveitaram da nossa bondade e não nos respeitam em acordos comerciais. As tarifas são uma maneira de reconquistar respeito, garantir tratamento justo e recíproco", disse o bilionário.

Lutnick evitou se comprometer a não permitir salto nos preços para os consumidores americanos, ao ser questionado pelos legisladores. "Posso me comprometer que economia será melhor, mesmo que preços subam um pouco, mas nem todas as medidas e políticas serão inflacionárias", afirmou.