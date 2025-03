Para FPA, medidas anunciadas pelo governo para conter inflação de alimentos são 'ineficazes'

A Frente Parlamentar da Agropecuária (FPA) classificou de "ineficazes" a série de medidas anunciadas pelo governo na quinta-feira, 6, para tentar baixar os preços dos alimentos. Em nota, a entidade defende que o meio mais eficiente para combater a alta nos preços de comida é a colheita a safra, que ocorre nos próximos meses, e a correção de ações que impactam o custo de produção no País.

"As medidas apresentadas pelo governo federal, nesta quinta-feira, são pontuais e ineficazes para efeito imediato, especialmente quando se gasta recurso interno ao zerar impostos para produtos importados, sem garantir o reforço ao apoio da produção brasileira", diz a nota.

A entidade avalia que é fundamental iniciar as tratativas do novo Plano Safra 2025/2026, com garantia de implementação total de recursos e do acesso pleno e com juros adequados aos produtores rurais.