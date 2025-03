IR 2025: saiba quem precisa fazer e quando deve enviar a declaração

A Receita Federal anunciou as regras para a declaração do Imposto de Renda 2025, referente ao ano-base 2024. As declarações começam às 8h de segunda-feira (17).

Quando devo enviar a declaração do IRPF 2025?

O prazo para declaração neste ano será três dias menor em comparação ao anterior. Os contribuintes terão 74 dias para enviar a declaração, das 8h do dia 17 de março até as 23h59 de 30 de maio. Em 2024, o período disponível foi de 77 dias.

Para aqueles que atrasarem a entrega, a multa mínima continua sendo de R$ 165,74. Se houver imposto devido, a penalidade pode chegar a 20% do valor a pagar, acrescida de juros com base na taxa Selic enquanto durar o atraso.