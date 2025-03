Com juros e dólar altos, empresas perdem mais de R$ 500 bi na Bolsa

Com a alta dos juros, a Bolsa começou a cair. Com os juros altos, o investidor passa a emprestar para o governo em vez de investir na Bolsa, onde o risco é maior. "A volta da alta dos juros foi a mais alta que já vi. E a inflação não está controlada. Isso assustou o investidor estrangeiro, que derrubou a Bolsa", diz Fábio Chiaparini, analista da Nova Futura Investimentos.

O dólar alto também aumenta o custo e reduz o lucro das empresas, o que afugenta o investidor. "O dólar subiu e isso pressiona o custo das empresas. Com isso, os resultados não são tão favoráveis, o que significa menos dividendo para o acionista. E aí a ação vai cair na Bolsa", diz Carlos Alberto Di Agustini, professor de MBAs da FGV.

Menos R$ 500 bilhões na Bolsa

Empresas perderam R$ 500 bilhões em valor de mercado. Seis meses depois do pico, o Ibovespa caiu cerca de 12 mil pontos. A pontuação equivale a uma perda de cerca de R$ 500 bilhões em valor de mercado das empresas que integram o índice (as mais negociadas na Bolsa), conforme levantamento feito pela Economática a pedido do UOL.

Quando a Bolsa cai, são as empresas perdendo valor. É um reflexo de como está a situação do país. O pessoal tira dinheiro do risco e coloca em dólar e isso influencia a cadeia econômica. É a economia esfriando.

Fábio Chiaparini, analista da Nova Futura Investimentos



Com a Bolsa em queda e os juros altos, empresas têm dificuldade de captar dinheiro e investir. O reflexo desse movimento na economia real pode ser sentido na dificuldade de as empresas investirem e com isso, criarem empregos de qualidade.