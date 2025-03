Endividamento das famílias sobe a 76,4% em fevereiro, afirma CNC

Na passagem de janeiro para fevereiro, as famílias de renda mais baixa ficaram mais endividadas, mas menos inadimplentes.

No grupo com renda familiar mensal de até três salários mínimos, a proporção de endividados subiu de 79,5% em janeiro para 79,7% em fevereiro. Na classe média baixa, com renda de três a cinco salários mínimos, a proporção de endividados permaneceu em 78,5%. No grupo de cinco a dez salários mínimos, houve elevação de 72,5% para 73,6%. No grupo com renda acima de 10 salários mínimos mensais, essa fatia cresceu de 65,3% para 65,5%.

Quanto à inadimplência, no grupo com renda familiar mensal de até três salários mínimos, a proporção de famílias com dívidas em atraso desceu de 37,8% em janeiro para 36,7% em fevereiro. Na classe média baixa, com renda de três a cinco salários mínimos, a proporção de inadimplentes saiu de 27,5% em janeiro para 27,9% em fevereiro. No grupo de cinco a dez salários mínimos, houve redução de 22,0% para 21,4%. No grupo que recebe acima de 10 salários mínimos mensais, a fatia de inadimplentes permaneceu em 14,9%.

"As nossas projeções mostram que o endividamento deve continuar aumentando ao longo deste ano, com as famílias sentindo mais confiança em utilizar o crédito para o consumo e a quitação de dívidas antigas, apesar dos juros. Além disso, a inadimplência deve continuar arrefecendo ao longo de 2025", previu Felipe Tavares, economista-chefe da CNC, em nota.