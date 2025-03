Votação do Orçamento pode ser adiada de novo e acontecer só em abril

Os juros futuros descolaram do comportamento do câmbio no período da tarde desta sexta-feira (14), com o mercado embutindo o risco de que a votação do Orçamento fique apenas para abril e por fatores técnicos, como a preferência de operadores por zerar posições antes do fim de semana.

A curva perdeu a inclinação na semana, com o vértice longo fechando 7 pontos-base e o médio e curto perto do nível da última sexta-feira. Às 17h20, a taxa de DI (depósito interfinanceiro) para janeiro de 2027 avançava para 14,555%, de 14,500% do ajuste anterior, e a para janeiro de 2029 subia a 14,460%, de 14,422%. Já o DI para janeiro de 2026 marcava 14,745%, rondando o ajuste de 14,730%.

A votação do Orçamento deste ano pode ser novamente adiada, agora para abril, por entraves políticos envolvendo a proposta e pela viagem que os presidentes da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), e do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), pretendem fazer ao Japão no fim do mês, apurou o Broadcast Político, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado. A possibilidade havia sido divulgada no período da tarde pelo Poder360.