Calendário Bolsa Família de agosto: veja datas de pagamento atualizadas

A próxima etapa de liberação de recursos do programa Bolsa Família está programada para ocorrer durante a segunda quinzena de agosto. Conforme o cronograma oficial, os pagamentos serão iniciados na sexta-feira, 18 de agosto, e concluídos em 31 de agosto. Os valores serão disponibilizados de acordo com o dígito final do Número de Identificação Social (NIS) de cada beneficiário.