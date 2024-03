Calendário Bolsa Família de março: veja datas de pagamento em 2024

Calendário de pagamentos do Bolsa Família para março

O calendário de pagamentos para março de 2024 foi organizado com base no último dígito do Número de Identificação Social (NIS) de cada beneficiário, seguindo as seguintes datas:

NIS final 1: 15 de março;

NIS final 2: 18 de março;

NIS final 3: 19 de março;

NIS final 4: 20 de março;

NIS final 5: 21 de março;

NIS final 6: 22 de março;

NIS final 7: 25 de março;

NIS final 8: 26 de de março;

NIS final 9: 27 de de março;

NIS final 0: 28 de de março.

Quais são os benefícios do Bolsa Família?

O Bolsa Família abrange seis benefícios distintos, adaptados à situação de cada beneficiário: