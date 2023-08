Calendário Bolsa Família de agosto: veja datas de pagamento atualizadas

Os pagamentos referentes ao mês de agosto do programa Bolsa Família estão prestes a serem iniciados, ainda esta semana. Conforme estabelecido no calendário, os repasses serão ativados a partir de sexta-feira (18), estendendo-se até o dia 31. Os valores são distribuídos de acordo com o dígito final do NIS (Número de Identificação Social) de cada beneficiário.