Calendário do Bolsa Família de agosto será antecipado para amanhã (21)?

O processo de pagamentos relativos ao mês de agosto do programa Bolsa Família teve seu início na última sexta-feira (18) e será retomado amanhã (21), sem previsão de antecipação. As datas para a transferência dos valores aos beneficiários seguem um calendário organizado de acordo com o último dígito do Número de Identificação Social (NIS) de cada família. O cronograma será concluído no dia 31 de agosto.