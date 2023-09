Pfizer escala Pernalonga e Scooby-Doo para promover vacinação infantil

A campanha ainda terá intervenções de marketing espalhadas por estados como São Paulo, Minas Gerais, Bahia, Rio de Janeiro, Ceará, Santa Catarina, Amazonas e Pará, além do Distrito Federal.

A ação ainda será divulgada por um time de influenciadores formado por mães e pediatras.

A campanha tem apoio da Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP) e tem como principal objetivo conscientizar os pais e responsáveis por crianças sobre a importância de manter em dia a carteirinha de vacinação infantil

Brasil foi referência em vacinação

O Brasil foi, por muito tempo, considerado referência de sucesso em termos de adesão vacinal, mas vem enfrentando baixa nas taxas. Em 2022, por exemplo, apenas uma (a BCG, que protege contra as formas graves da tuberculose), conseguiu atingir a meta preconizada pelo Ministério da Saúde.