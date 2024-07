Com vendas de cafeteiras, Tramontina quer criar clube do café no futuro

O café é uma das apostas da linha e onde vamos continuar investindo agora, em equipamentos ainda mais sofisticados. São máquinas com potência maior, com poder de aquecimento da água maior, equipamentos touch, que programa as preferências.

Darci Friebel, diretor comercial da Tramontina

Essa estratégia de reforço da marca no universo do café deve alavancar a venda de outros produtos da Tramontina, segundo o diretor. "Nosso grande foco realmente vai ter a ver com café. Porque não são só as cafeteiras elétricas e os moedores que nos interessam. Por trás disso tudo tem uma linha toda de acessórios que estamos querendo comercializar sobre o café. São desde as xícaras das mais diversas, talheres, bules, jarras, filtros", diz.

Darci Friebel diretor comercial Tramontina Imagem: Divulgação

Parceria com produtores de café. Somado a isso, Friebel revela que a Tramontina estuda abrir um "clube de café", em parceria com produtores do grão, para apresentar a diversidade da bebida aos consumidores — semelhante ao que acontece com clubes de assinatura de vinhos, por exemplo. O projeto deve incluir, também, descontos com produtores parceiros e espaços próprios da Tramontina para servir a bebida e apresentar utensílios domésticos da marca.

Centenária brasileira

A Tramontina começou como uma pequena ferraria na cidade de Carlos Barbosa, no Rio Grande do Sul, em 1911. O filho de imigrantes italianos Valentin Tramontina atendia a região com consertos e fabricação de facas e canivetes.