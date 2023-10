Indigo: Robô manobrista já existe, mas falta ser viável economicamente

Estacionamento do futuro é debaixo da terra. Piovesan falou sobre casos na Europa em que estacionamentos ficam debaixo da terra, liberando a superfície para lazer, caminhadas e uso de bicicletas. Para isso, porém, são necessários altos investimentos e tempos de concessão mais longos. Segundo ele, na Europa há concessões com prazos de até 100 anos, enquanto no Brasil os prazos em geral são de 20 ou 30 anos.

Estacionamento será ponto de conexão e de prestação de serviços. O executivo diz que a tendência é ampliar a oferta de serviços nos estacionamentos, com espaços para aluguel de bicicletas, áreas de armazenamento tipo self storage e até pontos de vacinação. Segundo ele, há também uma tendência de os estacionamentos serem pontos de conexão. A ideia é que o usuário vá de carro até o estacionamento e mude de meio de transporte para seguir o seu trajeto.

Estacionamentos não reduz uso de transporte público. Para o executivo, a criação de vagas de estacionamento nas cidades não leva necessariamente a um aumento do uso de carros. Ele diz que a falta de uso de meios de transporte públicos, como ônibus e metrô, se deve mais à necessidade de melhoria desses serviços do que à oferta de vagas de estacionamento.

Impacto da reforma tributária no setor de serviços é incerto. Piovesan diz que a simplificação proposta pela reforma tributária é bem-vinda. Mas diz que há uma preocupação sobre se a reforma vai significar aumento de custos para o setor de serviços.

Você pode ver destaques da entrevista no vídeo acima ou ouvir a conversa na versão podcast, em plataformas como Spotify, Apple Podcasts e Google Podcasts, entre outras.