BC leiloa US$ 3 bilhões nesta quinta para conter subida do dólar

O Banco Central leiloou, nesta quinta-feira (26), US$ 3 bilhões para tentar manter a tendência de queda de valorização da moeda norte-americana. A cotação da moeda norte-americana abriu o dia em leve alta, de 0,26%, cotado a R$ 6,194, e teve redução após o anúncio.

O que aconteceu?

O leilão, que aconteceu entre 9h15 e 9h20 desta quinta, aceitou nove propostas que totalizaram a venda de US$ 3 bilhões à vista. Entre os dias 18 e 19, o BC injetou US$ 12,7 bilhões na economia. Mesmo com a maior interferência no mercado cambial desde a pandemia, o dólar permaneceu em valor elevado.

O dólar abriu a cotação desta quinta em ligeira alta, a R$ 6,194, mas, às 9h31, após o anúncio do leilão, a moeda norte-americana era cotada a R$ 6,169. Na terça-feira (24), último dia de negociação antes do Natal, a moeda norte-americana fechou em leve queda, de 0,51%, a R$ 6,154. Neste mês, a alta fez o dólar saltar de R$ 6,0005 para R$ 6,2672 nos 18 primeiros dias. No período, cinco dos 13 pregões resultaram na queda do valor da divisa ante o real