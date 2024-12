75% dos brasileiros acham que vida vai melhorar em 2025, diz Febraban

Os descontentes com a vida somam 12%. Conforme o estudo, os mais jovens, entre 16 e 24 anos, são os que mais estão insatisfeitos (17% do total).

Em análise sobre a situação do país, 49% dos entrevistados avaliam que o Brasil vai melhorar em 2025. O índice é igual à da pesquisa realizada em outubro, mas 10 p.p. menor que a de dezembro do ano passado, quando 59% viam sinais de melhora. Outros 19% responderam que tudo "vai ficar como está", queda de 9 p.p. em comparação a outubro e 2 p.p. em relação à pesquisa do ano passado.

Quase três em cada 10 pessoas acham que o Brasil vai piorar em 2025. O estudo mostra que houve um aumento do pessimismo de 23%, em outubro, para 28%. Comparando com 2023, é ainda maior: em dezembro passado, 17% achavam que o país iria piorar.

Entre as regiões, o Centro-Oeste é onde há mais pessimistas, com 37%. A região Nordeste é onde se concentra a maioria dos otimistas: 54%. Já a região Norte e a que teve o maior número de respostas de quem acredita que vai continuar tudo igual: 21%.

Esta é a sexta edição do Radar Febraban. O estudo foi realizado pelo Instituto de Pesquisas Sociais, Políticas e Econômicas (IPESPE) entre os dias 5 a 9 de dezembro, com 2 mil pessoas nas cinco regiões do Brasil. A margem de erro é de 2,2 pontos percentuais para mais ou para menos, e a pesquisa tem 95,5% de confiança.