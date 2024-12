Com mais de US$ 76 bilhões, fluxo cambial do Brasil tem saída recorde em dezembro

Com a saída recorde em dezembro, o resultado do fluxo cambial virou e está negativo em US$ 10,031 bilhões.

O cálculo foi feito nesta quinta-feira (26) pelo Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado) a partir dos dados do Banco Central sobre acumulado do ano até novembro (positivo em US$ 8,396 bilhões) e o saldo de dezembro (negativo em US$ 18,427 bilhões) até a sexta-feira da semana passada (20).

Em 2023, o resultado total foi positivo em US$ 11,491 bilhões.