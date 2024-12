Entenda a alta do dólar e saiba se vale a pena comprar a moeda

Acompanhar os movimentos do dólar nas últimas semanas pode ter deixado muita gente confusa. A moeda americana alcançou R$ 6 no início do mês e sofreu uma série de variações diárias. Na última quinta-feira (19), muita gente se assustou com a moeda atingindo R$ 6,30, mas, no fim do dia, o câmbio ficou em R$ 6,12.

Mas o que explica toda essa oscilação de preço? O UOL Economia conversou com especialistas para entender.

Para onde vai o dólar?

Essa é a pergunta que todos se fazem. E a resposta pode ser decepcionante: não dá para saber. Querer adivinhar o preço do câmbio pode ser uma cilada uma vez que o valor do dólar depende não só da política monetária feita pelo Banco Central, mas também de outros fatores, como explica Caio Camargo, estrategista de investimentos do Santander. Como decisões e falas políticas e ações e inações do governo frente à política fiscal.