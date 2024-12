Abrasel: 73% dos empresários estimam aumento de vendas no 1º trimestre

Uma pesquisa realizada pela Abraseil (Associação Brasileira de Bares e Restaurantes) com os empresários de São Paulo aponta que 73% deles esperam aumento nas vendas no primeiro trimestre do ano que vem. O setor, porém, avalia que aumento da carga tributária pode ser um desafio, e dizem que as dívidas acumuladas desde a pandemia de covid-19 ainda não foram quitadas.

O que aconteceu?

73% dos empresários de bares e restaurantes esperam aumento nas vendas no primeiro trimestre de 2025. Porém, muitos demonstram preocupação com aumento da carga tributária que é previsto para o ano que vem.

ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços) deve subir para 12% em SP. O governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) assinou um decreto que elevará de 3,2% a 12% o imposto aplicado sobre o setor de alimentação. A medida passa a vigorar em 1º de janeiro, encerrando o regime especial tributário para a área.