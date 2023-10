Bancos, INSS, shoppings: veja o que abre e o que fecha neste feriado

O funcionamento de bancos, INSS e shoppings vai mudar nesta semana por causa do feriado de 12 de outubro, em que se comemora o dia de Nossa Senhora Aparecida e o dia das crianças. Veja o que abre e fecha nesta quinta-feira (12):

Bancos

As agências bancárias não abrem nesta quinta e reabrem na sexta. Os consumidores podem pagar contas e fazer transações pelo internet banking. Contas com vencimento no dia 12 podem ser pagas no próximo dia útil (sexta-feira, dia 13) sem cobrança de multa.