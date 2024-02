Com inflação controlada, baixamos preços em busca de clientes, diz Habib's

Principal concorrente é o McDonald's. O empresário falou sobre a concorrência com outras redes de fast food como o McDonald's. Segundo ele, os principais diferenciais do Habib's são o preço e a variedade do cardápio.

Meta é abrir 50 restaurantes e 100 lojas digitais em 2024. Saraiva falou sobre os planos de expansão do grupo, que além do Habib's inclui Ragazzo, churrascaria Tendall e as marcas digitais Mita e Cabulosa.

A entrevista foi gravada em 8 de dezembro de 2023. Você pode assistir em vídeo no canal do UOL no YouTube ou ouvi-la no podcast UOL Líderes. Veja a seguir destaques da entrevista:



Redução de preços

A inflação está sob controle e isso facilita muito, porque você não tem o aumento da matéria-prima, aí você consegue manter as suas margens sem aumentar cardápio. Pelo contrário, a gente andou baixando os preços. O nosso quibe, que custa R$ 8,90 vai sair por R$ 6,90, vamos abaixar 30%. A esfiha nós abaixamos para R$ 1,99, era R$ 2,49. O preço hoje é extremamente determinante na escolha do cliente. Queremos deixar os concorrentes de cabelo em pé, vamos em busca de mais e mais e mais clientes.



Produção própria