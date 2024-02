Karina Ribeiro, da VML: 'Ninguém é amigo de uma marca na rede social'

Disputa entre agências: momento de cooperação ou de competição?

Para os clientes que têm múltiplas agências, os papeis têm que estar claros. Existem diversos jeitos de trabalhar e todo mundo tem que estar focado no resultado. O que tenho a oferecer, por exemplo, os são talentos para gerar resultados de negócios.

Conexão com a cultura

As transformações culturais das agências vêm da sociedade. Estamos em um momento da história da sociedade que foi impulsionada pela transformação digital. As agências precisam perceber essas mudanças culturais. Se uma agência não está ligada com o que está rolando na sociedade, não faz nenhum trabalho relevante e não mexe no ponteiro (de negócios) do cliente.

Escolha como CEO e responsável pela fusão das agências