Festival UOL de Jornalismo: "As pessoas curtem um tosco fake"

"A minha preocupação com a inteligência artificial existe, mas ela não se compara à burrice natural", disse Daniel Bramatti, editor do Estadão Dados e do Estadão Verifica, em sua participação no painel "Cobertura justa em tempos de polarização", que encerrou as discussões da primeira edição do Festival UOL Prime de Jornalismo, realizado nesta quarta-feira (21).

"O principal componente que faz um conteúdo viralizar não é a sofisticação tecnológica, mas o fato de ele provocar uma reação passional em um grupo motivado politicamente", enfatizou Bramatti. Mediado pelo jornalista, podcaster e colunista do UOL, José Roberto de Toledo, o painel sobre o tema também contou com a presença de Sérgio Lüdtke, presidente do Projor e editor do Projeto Comprova, iniciativa que começou com a checagem de informações na eleição presidencial de 2018 e que, de lá pra cá, se envolveu na verificação de políticas públicas, discussões sobre a pandemia e na desinformação relacionada às mudanças climáticas.

Ele expressou preocupação sobre a capacidade das novas tecnologias adicionarem uma carga emocional, levando as pessoas a ignorarem detalhes que indicariam que uma imagem foi alterada. "Enquanto as tecnologias ficam muito baratas, a detecção desse tipo de coisa fica mais cara. E isso é um perigo diante da proximidade da eleição e do tempo que se leva para fazer um desmentido", colocou Lüdtke.