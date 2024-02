Festival UOL Prime de Jornalismo: "Encontrei uma história digna de filme!"

Cidade dominada: o trabalho de convencer as testemunhas

Também foi destaque no evento o documentário "Cidade Dominada", que investigou e narrou detalhes de um dos maiores roubos a banco do Brasil, ocorrido em 2021 na cidade de Araçatuba (SP).

Foi a vez do repórter e autor do trabalho Luís Adorno relatar o passo a passo de sua investigação jornalística e trazer detalhes sobre o que de fato teria mudado o curso da ação dos bandidos. "Encontrei uma história digna de um filme! Um policial militar aposentado que sozinho saiu da sua casa armado no momento do crime, baleou três dos criminosos e frustrou o assalto", contou Adorno.

O repórter relatou os desafios de encontrar testemunhas que topassem contribuir com informações para enriquecer a história, além de destacar a importância das fontes sentirem confiança no jornalista. " Minha vivência pessoal me ajuda. Sempre morei em quebrada, sempre pisei em barro e convivi na minha infância com todos os tipos de violência. Eu consigo entender o sofrimento dessa pessoa." Por isso, Adorno defende que as redações sejam mais pretas e periféricas. "Tem muita coisa que não se aprende na faculdade".



O resultado é que o primeiro episódio já conta com 2,4 milhões de visualizações no YouTube em apenas quatro meses. Aguarde um novo capítulo em breve.