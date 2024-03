Tati Bernardi estreia programas nas redes sociais de Universa

Apresentadora do videocast "Desculpe Alguma Coisa" do UOL, Tati Bernardi lança nesta segunda (4) um novo programa no formato de vídeo rápido nas redes sociais de Universa, a plataforma de conteúdo para mulher do UOL. O Tatiando, com dicas e assuntos que a escritora considera interessante e compartilhará com a audiência, e o TaTIRANDO, um react a posts que geram discussões nas redes sociais.

"Há tempos comento as graças, esquisitices e maluquices do comportamento humano em minhas crônicas e estava muito a fim de fazer o mesmo em vídeos. Sou muito atenta a todos os debates que rolam nas redes sociais e vai ser divertido dialogar com algumas das pautas e modismos da semana. Sempre que possível rindo dos homens, pois eles merecem demais.



A ideia para os quadros do "Tatiando" é trazer todas as minhas pesquisas e leituras, sem perder o humor. Para o "TaTIRANDO" vou reagir a posts incômodos e engraçados de redes"

Tati Bernardi, apresentadora de Universa