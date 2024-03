BC divulga nova tabela de juros cobrados no rotativo do cartão; entenda

Como funciona

A nova tabela organiza todas as faturas de cartão de cada instituição em uma fila de acordo com a taxa de juros cobrada em cada fatura, da menor taxa para a maior. A fila é dividida em quatro grupos. Para cada grupo, a tabela apresenta a maior taxa de juros cobrada na fatura que é a "última" da fila. (Tecnicamente, essa tabela é chamada de distribuição de frequência, e os grupos são as quatro partes de 100: 25%, 50%, 75% e 99% — em estatística, não se usa 100% para evitar erros.)

Na tabela, é o banco BMG quem aparece com a maior taxa de juros. No quarto grupo dessa tabela (o 99%), que reúne as faturas com maiores juros, a taxa do BMG é de 28,77% ao mês. Isso significa que a fatura que tem a maior cobrança de juros no banco, a última da fila, tem uma cobrança de 28,77% ao mês. Depois do BMG, vêm o BV, com uma taxa de juros de 24,97% ao mês na fatura que paga mais, e o CSF, com 24,14% ao mês na fatura do final da fila.

No primeiro grupo (o 25%), a maior taxa de juros é do Realize: 16,97% ao mês. A segunda maior é do BMG, 12,65% ao mês, e a terceira, do Santander Brasil, com 4,56% ao mês.

Essa tabela não apresenta um histórico das taxas ainda. Não foi feito o cálculo desses juros antes da lei. Portanto, neste momento, só é possível comparar as taxas entre as instituições financeiras. Daqui em diante, vai dar para ver a oscilação das taxas de acordo com as mudanças na taxa básica de juros do país, a Selic, e outras variáveis. O mercado e os especialistas também querem entender, conforme o tempo avançar, os efeitos da nova lei nas taxas.

Histórico e dúvidas sobre a nova lei

Os dados históricos que o BC já publicava em seu site sobre os juros do rotativo do cartão antes da nova lei estão levantando dúvidas. Todo mês, o BC divulga as suas estatísticas monetárias e de crédito, que incluem dados dos juros cobrados no cartão. Esses números são médias do mercado em geral.